لاغارد تتوقع استقرارا تدريجيا للتضخم في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد إلى أن منطقة العملة الاوروبية الموحدة (منطقة اليورو) سجلت في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي نسبة تضخم بلغت 5% “لم نراها منذ مدة”.

وقالت، خلال مشاركتها في مناقشة عبر الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “يجب أن نسأل أنفسنا من أين يأتي” هذا التضخم، و”ما إذا كان سيستمر ونحاول أن نتخيل إلى متى”، إلا أنها رأت أن هذه الزيادة تعتمد “بنسبة 50% على أسعار الطاقة”.

وحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فإن بعض العناصر التي ساهمت في رفع التضخم سيتقلص دورها “في غضون بضعة أشهر”، أما “فيما يتعلق بالعوامل الأخرى فيجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت ستستمر، لكننا لا نرى حركة مستدامة من شأنها اخراج التضخم عن السيطرة” .

وتوقعت لاغارد أن “تستقر أسعار الطاقة واختناقات العرض في عام 2022″، وسوف ينخفض ​​بالتالي التضخم “تدريجياً”، مضيفة أن هذا “لا يعني أننا لسنا على استعداد لمواجهة اي متغيرات” باستخدام أدوات جديدة.