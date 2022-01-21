الاوضاع في مالي والسودان وليبيا بأجندة اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية ان أجندة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي يوم الاثنين المقبل ستشمل الاحداث والتطورات السريعة على الساحة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومالي والسودان.

وفي إشارة إلى الازمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الجهاز التنفيذي الاوروبي أن المجلس سيتبادل الآراء حول الوضع الأمني ​​في أوروبا، وسوف ينضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الوزراء عبر دائرة الفيديو لإجراء مناقشة غير رسمية حول هذه المسألة.

كما سيستعرض المجلس آخر المستجدات في ليبيا في ظل تأجيل الانتخابات السياسية الوطنية، وأيضا في سورية خاصة فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحل الصراع من أجل مصلحة الشعب السوري.