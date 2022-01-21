عالم فيروسيات إيطالي: تراجع الإصابات في الأسابيع المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا عالم فيروسيات إيطالي، استناداً إلى توقعات بتراجع الإصابات بوباء كوفيد 19 في الأسابيع المقبلة، إلى إلغاء الإجراءات الوقائية في الأماكن الخارجية والكف عن ارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق.

وردا على سؤال عما إذا كانت الموجة الأخيرة لوباء كوفيد 19 تكاد تنتهي؟ قال مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي: “نحن في وضع انتقالي لكنه أقل سوءا مما كنا نتوقعه قبل شهرين”.

وأضاف كريزانتي أنه “اعتبارا من الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون هناك انخفاض كبير في منحنى العدوى: لذا سيكون الوقت المناسب للتحرر من كل شيء، والكف عن ارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق، والاحتفاظ بها فقط على متن وسائل النقل العام وفي التجمعات”، فضلا عن “إزالة معظم القيود”.

في السياق ذاته، أجاب عالم الفيروسيات على سؤال حول ما إذا كان تطبيق سعة الـ100٪ مناسب لمهرجان سانريمو؟ بالقول: “لقد اقتربنا من ذروة انتشار متحوّر أوميكرون مع عدد كبير من اللقاحات”، لذلك “أعتقد أن هذا الأمر يصح”، لكن “هناك شيء واحد يتمثل بالتحرر، وهو ما أوافق عليه”.

وخلص كريزانتي الى القول، إن “هناك شيء آخر مهم هو مراقبة الأشخاص المصابين”، فـ”كلما زادت الحرية، كلما احتجنا للانتباه إلى المصادر المحتملة للعدوى”.