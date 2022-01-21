معلق سياسي إيطالي: تقلد دراغي للرئاسة سيعدنا إلى حكومة مع دي مايو وسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى معلق سياسي إيطالي، أن اعتلاء رئيس الوزراء ماريو دراغي لعرش الرئاسة سيعيد البلاد إلى حكومة مع دي مايو وسالفيني.

وقال الكاتب، المؤرخ والمعلق السياسي فيتوريو زغاربي، في تصريحات إذاعية الجمعة، إن “دراغي إذا ذهب إلى قصر (كويرينالي)، مقر الرئاسة الإيطالية، ففي الوقت نفسه، سيترأس الحكومة شخص تم تحديد اسمه مسبقاً، يكون (ماتّيو) سالفيني وزير داخليته و(لويجي) دي مايو في الخارجية”.

وذكر زغاربي أن “الأمر سيكون تماماً على غرار حكومة (جوزيبّي) كونتي الأولى، مع اختلاف هذه المرة، ينطوي على غالبية مؤلفة من يمين الوسط وحركة خمس نجوم، بدون الحزب الديمقراطي”.