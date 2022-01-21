إيطاليا: 179106 إصابة بكوفيد و373 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 179,106 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء إيطاليا اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 373 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 142,963 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 1,117,553 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16٪”.

ولفتت النشرة إلى “انخفاض عدد المرضى المتواجدين في المستشفيات”، وقالت إنهم “أقل بمجموع 174 شخصاً منذ يوم أمس، في حين أن الأسرّة المشغولة في وحدات العناية المركزة ازدادت بمقدار 9 حالات أخرى”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “يبلغ إجمالي الحالات الإيجابية الحالية من ناحية الإصابة بالفيروس 2,695,703″، بينما “هناك 2,674,511 شخصًا خاضعين للعزل المنزلي”.