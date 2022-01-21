ناشط إنساني يدعو وزيرة الداخلية الإيطالية إلى تخصيص ميناء لإنزال مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا ناشط إنساني وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى تخصيص ميناء آمن لإنزال مهاجرين من على متن سفينة إنقاذ، “وألا تميل بوجهها عنهم”.

ووصف المستشار قانوني في (مقاطعة لومباردية ـ شمال) والطبيب ميكيلي أوزويلي، بـ”المحنة، وبشكل خاص للصغار”، الليلة التي أمضوها على متن سفينة (ماري يونيو) الإنسانية التي ترفع العلم الإيطالي، والتي “أنجدت في عمليتي إنقاذ يوم أمس 208 أشخاص”.

وخاطب أوزويلي الوزيرة لامورجيزي، مطالبا إياها بتخصيص ميناء لهبوط المهاجرين بأقرب وقت ممكن، مبيناً أنهم “رجال، نساء وأطفال فارين من ليبيا”، موضحاً أنه “يوم أمس، أكملنا عمليتي إنقاذ طويلتين ومعقدتين للغاية أثناء الليل وواحدة أخرى في الصباح”.

وذكر الطبيب أن “الليلة الماضية كانت باردةً جدًا وعاصفةً”، إنها “محنة بالنسبة للصغار بشكل خاص”، لذا “أطلب منكم أن تخصصوا لنا ملاذاً آمناً في أسرع وقت ممكن لإنزال المهاجرين فيه، موفرين لهؤلاء البشر ترحيباً كريماً”. واختتم بالقول: “أطلب منك ومن الحكومة بأسرها ألا تغضوا الطرف عنهم”.