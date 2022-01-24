إيطاليا: إصابات كوفيد 138860 وضحاياه 227

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 138,860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد يوم أمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تسجيل 227 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 143,523 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى أن “أعداد المقبولين في المستشفيات يتزايد مرة أخرى”، إذ أن “هناك حاليا 19,627 مريضًا في المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “بزيادة بمجموع 185 حالة”، كما أن هناك “1685 مريضًا في أقسام العناية المركزة”، أي “بزيادة بحاصل 9 حالات، مع 132 حالة دخول حتى آخر 24 ساعة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “تم إجراء 933,384 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 14.87٪”. وأخيرًا “هناك 131,303 أشخاص تماثلوا للشفاء حديثًا”، وبذلك يصل المجموع التراكمي للمتعافين إلى أكثر من 7 ملايين منذ بداية الوباء”، بالضبط: 7,045,249″، بينما “يوجد حاليا 2,734,906 شخصًا إيجابيًا في كل أنحاء إيطاليا”.