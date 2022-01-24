ايني: إدراج ڤار إينيرجي في بورصة أوسلو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة وشركة (بوينت سورسز) القابضة، وهي شركة تابعة لشركة (هايتيك ڤجن)، تمتلكان 69.85٪ و30.15٪ على التوالي من شركة (ڤار إينيرجي)، عزمهما اليوم إطلاق عرض عام أولي لهذه الأخيرة والتقدم بطلب إدراجها في بورصة أوسلو.

وأوضحت مذكرة لعملاق الطاقة الإيطالي، أن “الاكتتاب العام سيسمح بالوصول إلى سوق رأس المال النرويجي والعالمي، وسيتيح للشركة تنويع هيكل ملكيتها وإنشاء قاعدة صلبة من المساهمين على المدى الطويل”.

وأشار البيان إلى أن “هذه العملية جزء من استراتيجية (إيني) لتعزيز أصولها من أجل تحرير موارد جديدة لتخصيصها لتسريع استراتيجية انتقال الطاقة”، مبينةً أن “المجموعة ستستمر بامتلاك حصة أغلبية في الشركة، مع الحفاظ على التوحيد في الأسهم”. وأردفت: “تتعهد (إيني) و(هايتيك ڤجن) بتعزيز مكانة (ڤار إينيرجي) كلاعب رئيسي في الجرف القاري النرويجي”.

هذا ويشتمل الاكتتاب العام الأولي على طرح عام في النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك، وطرح خاص لبعض المستثمرين المؤسسيين على المستوى الدولي.

يذكر أن (ڤار إينيرجي) هي شركة استكشاف وإنتاج متكاملة، تأسست في 2018 من اندماج فرع (إيني) النرويجي و(بوينت سورسز)، وهي اليوم أكبر مشغل مستقل على الجرف القاري النرويجي، بمتوسط ​​إنتاج صافٍ لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2021 من 247000 (Boepd) وقاعدة احتياطي صافٍ تبلغ 1144 مليون برميل مكافئ في 30 أيلول/سبتمبر 2021.