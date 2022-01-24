خبراء الاتحاد الأوروبي: الغاز والنووي طاقات غير خضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد خبراء من الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إدراج الغاز، الطاقة النووية أو الأحفورية ضمن مصادر الطاقة التي يمكن تصنيفها على أنها “مستدامة”، وبالتالي قابلة للاستخدام وممولة من صندوق التعافي من أجل التحول البيئي.

هذا هو الموقف الوارد في تقرير “الاستجابة لقانون التفويض التكميلي” الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل منصة التمويل المستدام (Psf)، وهي مجموعة رسمية من الخبراء أنشأها الاتحاد الأوروبي لوضع قائمة بمصادر الطاقة الخضراء وفق ما يسمى بالتاكسونوميا (التصنيف) الخضراء.

وعلق عضو مجموعة الخبراء، المعد والمشارك بالتقرير ومدير التمويل المستدام لشركة (T&E) لوكا بوناكّورسي، قائلا: “بصفتنا مجموعة خبراء، أعدنا تأسيس بعض الحقائق البسيطة واتفقنا جميعًا على هذا الجانب أن الغاز ليس مستدامًا بيئيًا”. وأردف، “قد يلعب الغاز دوراً في الخروج عن استخدام الفحم، لكن ليس له موقع بين الطاقات المتجددة”.

وأشار بوناكّورسي إلى أن “الحكومات إذا اتبعت مؤشرات مشروع القانون الذي أعدته المفوضية الأوروبية، فلن تتحقق أهداف الصفقة الخضراء ولا أهداف اتفاقية باريس أيضاً”.

وفيما يتعلق بالغاز الأحفوري، أكد التقرير أن “المعايير التي اقترحتها اللجنة تسمح بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسب أعلى بكثير من الحد الأدنى لعدم التسبب في ضرر بالغ للمناخ، طوال مدة الاستثمار”. واختتم بالقول إن “هذه المعايير لا تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس لاحتواء ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5مْ”.