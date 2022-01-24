الاتحاد الأوروبي يثمن وسطية الكويت ودورها كوسيط بمنطقة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية في بيان اليوم الاثنين أن لقاء جرى في بروكسل بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأفاد البيان بأن الاجتماع الذي تمّ الاحد “أتاح فرصة للتأكيد على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الكويت الوسطي والوسيط التقليدي في المنطقة”، مشيرا بهذا الصدد إلى زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى لبنان، وأيضا للإعراب عن “الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والكويت”.

وأطلع بوريل الصباح على خطوات الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي ودعاه لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي-التعاون الخليجي المشترك المقبل على المستوى الوزاري المقرر عقده في 21 شباط/فبراير في بروكسل.

ونوه البيان بأن الاتحاد الأوروبي يهتم “ببناء شراكة أوسع وأكثر استراتيجية مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حول قضايا عالمية رئيسية مثل تغير المناخ والتحول الأخضر والرقمي وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والأمن”.

كما استعرض لقاء بوريل-الصباح آخر التطورات الإقليمية، حيث توفر الرئاسة الكويتية الحالية لجامعة الدول العربية فرصًا إضافية لمزيد من الانخراط في التحديات الإقليمية في الجوار المشترك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الزيارة إلى بروكسل جاءت تلبية للدعوة لمشاركة الوزير كضيف شرف في إفطار عمل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتم خلال اللقاء مع بوريل “بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع الجانبين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.