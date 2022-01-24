الزعيم التاريخي لرابطة الشمال يتوقع انتخاب دراغي رئيسا للجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع الزعيم التاريخي لحزب الرابطة الإيطالي (رابطة الشمال سابقا)، أومبرتو بوسّي انتخاب رئيس الوزراء ماريو دراغي في جولة تصويت لاحقة رئيسا للجمهورية، خلفا للمنتهية ولايته سيرجو ماتاريلا.

وقال السيناتور بوسي، أول المصوتين في جولة الاقتراع السرية الاولى لكبار الناخبين المجتمعين بمجلس النواب، “لا يزال يتعين على الجميع تسمية مرشحيهم”. وأضاف في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية توافق الأحزاب على مرشح مشترك، “الاسم الصحيح لم يظهر بعد. ويمكن أن يخرج اسم دراغي في النهاية”.

وقال بوسّي إنه صوّت اليوم امتثالا لتعليمات الحزب، والتي حسب متابعين، التصويت بورقة بيضاء.

وفي حال انتخاب دراغي يتعين على الأحزاب الداعمة لحكومته، بمن فيها حزب الرابطة، التوصل الى اتفاق بشأن من يخلفه في رئاسة الوزراء، الامر الذي لا يبدو سهلا، على الأقل في الوقت الحاضر، واذا تعذر ربما يقود البلاد في نهاية المطاف إلى انتخابات برلمانية مبكرة.