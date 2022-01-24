إيطاليا: 352 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة المصابين بالفيروس تتجاوز 10 ملايين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين تسبب الفيروس في وفاة 352 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 77 ألفا و696 إصابة جديدة، في حين تراجع لأول مرة منذ شهر تشرين الثاني/أكتوبر العدد الكلي للحالات الإيجابية الحالية المؤكدة.

الاصابات المعلنة الأحد كانت 138 ألفا و860 إصابة مؤكدة والوفيات 227 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين وألف و344، حصد الوباء أرواح 143 ألفا و875 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ظل كما هو معلن أمس الاحد، أي 1685 مريضا، بينما ارتفع عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 235 مريضا، ليصبحوا 19 ألفا و862.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 7 ملايين 1 ألفا و625، بينما لا يزال يخضع مليونان و688 ألفا و310 شخص للعزل المنزلي.