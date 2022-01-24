اجتماع افتراضي بين بايدن وقادة أوروبيين على خلفية أزمة روسيا-أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- واشنطن-أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتواصل عبر دائرة الفيديو في وقت لاحق الاثنين مع قادة أوروبيين، بينهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وذلك في إطار “المشاورات الوثيقة والتنسيق مع الحلفاء والشركاء عبر الأطلسي ردًا على التعزيز العسكري لروسيا على الحدود مع أوكرانيا”.

الاتصال المرئي المقرر في الساعة 3 مساءً، (9 مساءً بتوقيت إيطاليا) سيشارك فيه من الجانب الأوروبي كل من رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.