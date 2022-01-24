بوريل: انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في كييف؟ لما لا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بأن عقد مجلس الشؤون الخارجية في كييف “هو أحد المقترحات المطروحة على الطاولة”.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل، في إشارة إلى التحشد العسكري الروسي على حدود جنوب شرق أوكرانيا، “لما لا، فبوسع المجلس أن يقرر بالإجماع الاجتماع خارج مقره وفي أي مكان إذا اقتضت الظروف ذلك”، و”حتى في كييف، إذا ساء الوضع، لإظهار التضامن مع أوكرانيا”، ولكنه أعلن أنه “لم يتم البت في هذا الأمر”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية “هناك من يريد العب بأعصابنا. لكننا نعلم جيدًا ما هي التهديدات، ونعرف جيدًا كيفية الرد عليها. لكن وبدون شك، يتعين تجنب ردود فعل تعطي إحساسًا بالذعر، والتي لها أيضًا عواقب من وجهة نظر مالية”.