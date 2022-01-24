البحر الأبيض للملاحة ولوفتهانزا تعربان عن الرغبة باستحواذ أغلبية أسهم إيتا للطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (Msc) الإيطالية-السويسرية عن الرغبة في إقامة شراكة مع الحكومة الإيطالية والخطوم الجوية الألمانية (لوفتهانزا) كشريك صناعي للاستحواذ على أغلبية أسهم بشركة (إيتا) الإيطالية للطيران التي نشأت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

وكانت لوفتهانزا قد أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المبادرة.

وبدورها أكدت شركة (إيتا) للطيران أنها تلقت عرض اهتمام من جانب مجموعة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) ولوفتهانزا للاستحواذ على حصة الأغلبية على أن تحتفظ الحكومة الإيطالية بحصة أقلية في الشركة.