الاتحاد الاوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري حتى ينخرط بعملية انتقال سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تبادل مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي أمس الاثنين الآراء بشأن سورية بناء على معلومات قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

ونوه المجلس بانه، بعد أكثر من عقد من الزمان ، لا يزال الصراع في سورية بعيدا عن نهايته ومصدر معاناة وعدم استقرار.

وجدد المجلس الدعوة إلى “حل سياسي”، مشددا على أنه “لا يمكن التطبيع أو رفع العقوبات أو إعادة الإعمار حتى ينخرط النظام السوري في عملية انتقال سياسي”. وطالب وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مجددا “النظام وحلفائه بالانخراط في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأعلن الوزراء أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الشركاء المتماثلين في الرؤى، بما في ذلك جامعة الدول العربية، لمساعدة الشعب السوري ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأعلن الاتحاد الاوروبي أنه يخطط لتنظيم مؤتمر بروكسل السادس في أيار/مايو 2022 ، لضخ التمويل للشعب السوري والمجتمعات المضيفة للاجئين، وإعطاء صوت للمجتمع المدني السوري، وإضافة الزخم لحل سياسي للصراع.