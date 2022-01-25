يمين-الوسط سيقدم قائمة “شخصيات مرموقة” لمنصب رئيس إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في وقت بدأت فيه جولة الاقتراع السري الثانية لكبار الناخبين (أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ، اضافة الى ممثلي الحكومات الاقليمية) لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، أعلن قادة تيار-يمين الوسط أنهم سيعرضون قائمة باسم مرشحيهم في وقت لاحق اليوم على أحزاب تيار يسار-الوسط.

وقال المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، انطونيو تاياني في تصريح صحفي “سوف نقدم مجموعة من النساء والرجال المرموقين، بينهم مؤسساتيون، الذين في رأينا لديهم الخصائص اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية”.

وبدوره قال زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، “اعتقد أن لا أحد من الأسماء التي سنقترحها يحمل بطاقة حزبية”، مشددا على أهمية بقاء ماريو دراغي رئيسا للوزراء كونه “يعمل بشكل جيد”. ونفى سالفيني وجود وزير الخارجية الاسبق، فرانكو فراتيني ورئيس مجلس الشيوخ سابقا، السيناتور بيير فيرديناندو كازيني في القائمة، وكلاهما لم يجدا قبولا من أحزاب يسار-الوسط.

وحسبما تداول بصورة غير رسمية، فإن القائمة تشمل الرئيسة الحالية لمجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كازيلاتي والقاضي السابق كارلو نورديو والرئيس الاسبق لمجلس الشيوخ مارشيللو بيرا.