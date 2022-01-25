الكرملين يؤكد اللقاء الافتراضي بين بوتين ورؤساء الشركات الايطالية الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الكرملين أن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين سيعقد الاربعاء لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء الشركات الإيطالية الكبرى.

وكانت غرفة التجارة الإيطالية-الروسية (CCIR) قد اعلنت في وقت سابق عن هذا اللقاء الافتراضي، والذي يتزامن مع أزمة عميقة بين موسكو والغرب على خلفية التحشد العسكري الروسي على حدود شرقي اوكرانيا.

وأعلن المكتب الاعلامي للكرملين في بيان، أن جدول أعمال اللقاء “يتضمن القضايا الحالية للتجارة والتعاون الاقتصادي والاستثمار بين إيطاليا وروسيا، فضلاً عن آفاق التوسع في العلاقات التجارية بين رواد الأعمال في البلدين”، ويتوقع الطرفان “الاهتمام بشكل خاص بإمكانيات تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة والتمويل والتقنيات البيئية”.

وحسب بيانات غرفة التجارة الايطالية-الروسية، فإن عام 2021 أكد على أن إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين مع روسيا، حيث شهدت الاشهر التسعة الاولى من العام المنصرم ارتفاعا للتبادل التجاري بين البلدين بنسبة 43.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.