دي مايو: ميثاق التصدير وراء الطفرة الاقتصادية في ظل الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “في أعقاب نمو التجارة العالمية، سجلنا في الأحد عشر شهرًا الأولى لعام 2021 رقماً قياسياً قدره 471 ملياراً في الصادرات، وهي زيادة ليست مقارنة بعام 2020 وحسب”، بل “مقارنة بـ443 ملياراً سجلت في الفترة نفسها أيضاً لعام 2019 (بنسبة 6.3٪)، وهو عام قياسي للصادرات الإيطالية”.

هذه أرقام استثنائية لعلامة “صنع في إيطاليا”، خاصة إذا اعتبرنا أن أداء إيطاليا أفضل من شركائها الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا “.

وفي مقال نشرته له صحيفة ميلانو المالية (MF) الثلاثاء، كتب الوزير دي مايو، أن “نجاح صادراتنا يُعزى إلى عمل جماعي. إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي نتيجة حوار متجدد ونشط مع قطاع الإنتاج والجمعيات التمثيلية له، هو حجر الزاوية الذي استندت إليه الوزارة ليلهم عملنا في مجال دعم التدويل”.

وذكر وزير الخارجية، أنه “في المرحلة الأكثر حدة للأزمة، لبينا أكثر الاحتياجات الطارئة لعالم الإنتاج من خلال ميثاق التصدير، عبر إطلاق أدوات وتدابير بقيمة 5.7 مليار يورو تهدف إلى الخروج من حالة الطوارئ، والتي نراها اليوم لصالح التعافي السريع لشركاتنا، اغتناماً للفرصة التي تتيحها لنا حالة الطوارئ الاقتصادية الدولية اليوم”.

وشدد الوزير على “وجوب أن نكون راضين بالتأكيد عن العمل المنجز والنتائج التي تم تحقيقها”، وفي “الوقت نفسه، حان الوقت للإصرار على دعم المصنوعات الإيطالية وتدويل شركاتنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات غير المستغلة في بلدنا. ولهذا السبب أطلقنا مؤخرًا حملة الاتصالات بعنوان: إيطاليا استثنائية بكل بساطة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “تم لأول مرة، تجهيز إيطاليا بحملة ترويجية مصممة لاستغلال إمكانات أحدث وسائل الإعلام وتهدف إلى إخبار الجمهور الدولي بـ26 دولة ذات أولوية لصادراتنا، حمل صورة إيطاليا، تعزيز ثقافتها وتقاليدها وخبراتها وفي الوقت نفسه، تعزيز قدراتها الاستثنائية على الابتكار والبحث والتكنولوجيا، لا سيما في مجالات الإنتاج التي لا يتم الاعتراف فيها بتميزنا بشكل كافٍ”.

وأكد الوزير أن “الهدف من هذا الإجراء بسيط: تعزيز مكانة المنتجات الإيطالية في الأسواق الدولية والاستحواذ على حصص سوقية جديدة لصالح شركاتنا، والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص”. واختتم بالقول إنه “فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أود أن أذكر بجهود وزارتنا لدعم عمليات الرقمنة والاستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدفعها نحو رسالة دولية”.