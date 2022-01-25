جينتيلوني: لا عودة لسياسة التقشف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، القول: “كلا، سياسية التقشف لن تعود” إلى أوروبا.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي (ECON) و(EMPL) التابعتين للبرلمان الأوروبي، في بروكسل، الثلاثاء، أضاف المفوض جينتيلوني، “إن التقشف ليس هو السياسة التي نقترحها”، كما “سيتم النظر في استدامة أنظمة المعاشات التقاعدية”، لكن “لن نعود إلى التقشف”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: “نحن نعمل على مقترح خاص بشأن القواعد المالية لأواخر الربيع وأوائل الصيف المقبل، ونتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق بهذا الشأن”. وخلص إلى القول إنه “إذا لم نفعل ذلك في الوقت المناسب، سنقدم تفسيراً للقواعد قبل عام 2023”.