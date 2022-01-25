منظمة إنسانية: موت المهاجرين غير مقبول وليوقف الاتحاد الأوروبي لامبالاته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية منددة، بأن موت المهاجرين بحراً أمر غير مقبول، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن اللامبالاة التي يبديها إزاء هذه القضية.

وأضافت رئيسة فرع إيطاليا لمنظمة أطباء بلا حدود، كلاوديا لوديزاني، بعد المأساة الأخيرة في عرض البحر، أنه “وصل الليلة الماضية قارب يحمل على متنه حوالي 200 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا، بينهم سبع جثث، إذ قضى سبعة أشخاص نحبهم بسبب انخفاض حرارة الجسم على أبواب أوروبا”.

وتابعت الناشطة في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن “هذا هو الواقع في منطقة وسط البحر المتوسط. الأشخاص الذين يعبرون الصحراء، يتم حجزهم بمراكز في ليبيا، ليقومون من ثم بعبور البحر المتوسط ​​في منتصف الشتاء ويموتون جراء انخفاض حرارة الجسم على أعتاب أوروبا، وهذا غير مقبول”.

وعادت لوديزاني، الى “طلب ميناء آمن لسفينتنا (جيو بارينتس)، التي لا يزال على متنها 439 شخصًا”، مبينةً أنه “بعد رفض مالطا وإيطاليا قبولهم في الأيام الأخيرة، نأمل أن تنتهي لا مبالاة أوروبا وعدم اكتراثها لاحتياجات ومعاناة هؤلاء الأشخاص”.