لقاء لكونتي ودي مايو حول استخدام الفيتو ضد تقلد دراغي منصب الرئاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من حركة خمس نجوم الإيطالية، إن حق النقض ضد تقلد رئيس الوزراء ماريو دراغي لمنصب رئاسة الجمهورية، يستمر ببث الفرقة بين زعيمي الحركة السياسيين السابق والحالي، لويجي دي مايو وجوزيبي كونتي.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية من مصادر الحركة، أنه “جرى بالأمس اجتماعا حول موضوع كان سيناقش لفترة طويلة بين الرجلين في غرفة التحكم التي عقدت في المساء. لا صدام مؤكد، بل مواجهة وشيكة، ذهابًا وإيابًا بين الاثنين، والذي احتكر جزءًا من الاجتماع”.

وذكرت المصادر، أن “كونتي كان سيوضح أن حق النقض ليس على الشخص، وأن ملف دراغي الشخصي عالي المستوى وموثوق به، لكن سيكون من الخطأ نقله من قصر (كيجي)، مقر الحكومة، حيث تم وضعه في مهمة لم يتم انجازها بعد، وهي محاربة الوباء والخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”.

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، التأكيد على مدى صعوبة دخول حركة خمس نجوم إلى حكومة جديدة، لأنه إذا ذهب دراغي إلى قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية حقًا، فإن السبب الذي يبرر، حتى في نظر ناخبي الحركة، أن ولادة حكومة الوحدة الوطنية سيختفي”.

وأشارت المصادر إلى أن “دي مايو كان قد لفت من جانبه الى أن حق النقض سيكون خطأ، لأن الخطر يكمن في خروج الحركة معزولة ومكسورة العظام”، مبينةً أنه “إذا بقي دراجي في رئاسة الحكومة، فإن الأمر لا يأتي لأسباب مريحة، إذ سأبقى بمكاني في وزارة الخارجية”.

ولم تتحدث المصادر عن “احتكاك، بل مواجهة سياسية وثيقة. ومع ذلك، يصعب العثور على نقطة التقاء، لأن كل واحد سيكون مقتنعاً بأسبابه الخاصة”، واختتمت بالقول: فـ”كونتي عازم على إرادة عدم الاستسلام لفكرة دراغي في قصر الرئاسة، إذ نادرًا ما رأيته مقتنعًا جدًا”، بهذا الأمر.