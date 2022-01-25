إيطاليا: كوفيد يصيب 186740 شخصاً ويحصد أرواح 468 آخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية إن هناك 186,740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء إيطاليا اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات الأقاليم الخاصة بوباء كوفيد 19، والتي تجمعها نشرة الدفاع المدني ووزارة الصحة في جدول يومي، فإن “هناك أيضا 468 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة الى شخصاً 144,343 شخصاً”، مبينةً أنه “العدد الأكبر للضحايا في الموجة الرابعة للعدوى بأسرها”.

وأشارت نشرة وزارة الصحة إلى أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، قد بلغ 13.3٪”، وقد “تم تحديد الحالات الجديدة استنادا إلى 1,397,245 من تحاليل الكشف عن العدوى التي تم أجراؤها”.

وذكرت النشرة إن “عدد المرضى في المستشفيات بسبب ظهور أعراض كوفيد 19 عليهم هو 20,027 شخصاً”، أي “بزيادة بمجموع 165 حالة”، بينما “تستضيف أقسام العناية المركزة 1694 شخصا”، وهم “بزيادة بحاصل 9 أشخاص فقط”، مشيرة الى “تسجيل 130 حالة دخول جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول، إن “العدد التراكمي للحالات الإيجابيات من ناحية الإصابة بالعدوى في إيطاليا حالياً، هو 2,689,166”.