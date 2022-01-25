مسؤول عسكري إيطالي: بحث عن الحل بالحوار في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول عسكري إيطالي، أن “من الجيد الخروج من هذا الجدل دون اللجوء إلى السلاح، لأن الجانب الروسي أيضًا، بافتراض أنه يريد حل المشكلة بالقوة، فإن اللجوء إلى المزيد من الأسلحة التقليدية لن يكون الخيار الأفضل”.

على سبيل المثال، وقد حدث بالفعل اللجوء إلى الهجمات الإلكترونية في أوكرانيا، وهو قطاع تعمل فيه روسيا منذ سنوات لتحقيق القدرات ذات الصلة “.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، قال رئيس مؤسسة (Icsa) ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، إنه “ليس هناك شك في أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الذي يجب أن نسلكه، كما يجب علينا أيضًا أن نكون منتبهين جدًا للمصالح الوطنية، قبل أن تتعرض للخطر حتى ولو جزئيًا بسبب نزاع لا يعنينا”.

وشدد الجنرال على أنه “يجب البحث عن الحل في الحوار، الذي يجب ألا يكون شيئًا يحدث فقط على المستوى الثنائي، بل متعدد الأطراف في القطبين الموجودين بالفعل”، مبيناً أنه “عمليًا، يتعلق الجدل باثنين من الأعضاء الخمسة الذين يجلسون في المجلس الدائم”.

وأردف: “لذلك لا أرى كيف يمكن لقرار للأمم المتحدة، على الرغم من أنه مرغوب فيه، أن يكون ذا آثار عملية. وهناك شيء آخر هو الناتو، لأنه لا يوجد بلد عضو يستهدفه التهديد، وهذه العروض القوية تجعل الناتو دائمًا موضع تساؤل، وهو ما يشهد على حقيقة أن الحلف يمثل الآن أداة تابعة لسياسة الولايات المتحدة عملياً”.

وأشار تريكاريكو إلى أن “الجدل حول أوكرانيا يجب أن يكون مفيدًا أيضًا لتذكير من نسو، بأن الناتو لا يمكن أن يكون تحالفًا تقوده الولايات المتحدة، ولا يمكنه الخضوع لهستيريا مناهضة بوتين التي استمرت لفترة طويلة”. واختتم بالقول: “إذا تدخل الناتو بالأمر، فإن مشاركته لا يمكن أن تنبثق إلا من قرارات مجلس الأطلسي الذي لم يلتق بعد، على حد علمي”.