رينزي: آمل بتصويتين يومياً للانتخابات الرئاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب زعيم تيار “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي عن الأمل بأن يقرر ديوان الرئاسة التصويت مرتين في اليوم”، فـ”نحن بحاجة إلى تسريع”، العملية.

وفي حديثه مع المراسلين الصحافيين لدى مجلس النواب، الثلاثاء، أضاف رينزي، أن “هناك أزمة خطيرة للغاية في أوكرانيا”، فضلا عن “الأزمة الاقتصادية حول الطاقة والغاز، القواعد السخيفة المفروضة على تلاميذ رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في مجال الدراسة عن بُعد”، فـ”يدرك البرلمان على الأقل ما يتم الرهان عليه”.

وذكر رئيس الوزراء الأسبق أن “ندائي يكمن في العمل بسرعة، والقيام بعمل جيد”، مبيناً أن “الرقم خمسة جيد في لعبة البنغو، وليس في البرلمان”، فـ”نحن خارج باقة أسماء تياري يمين ويسار الوسط”.

وتابع السياسي المنشق عن الحزب الديمقراطي: “لقد قلت دائما إن يمين الوسط لديه الحق بطرح اسم ما، فليفعل ذلك، ليدعمه في قاعة المجلس وليبدأ بالاقتراع”. واختتم بالقول “أرى نقصاً في التوجيه كما حدث عام 2013″، لكن “علينا أن نفعل ذلك بسرعة وبشكل جيد، فهذا ليس عرضاً فنياً”.