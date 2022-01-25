مسؤول إيطالي: نعم للحوار بشأن أوكرانيا وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول إيطالي أن في الحالة “المؤسفة” المتمثلة بالتصعيد العسكري والغزو الروسي لأوكرانيا “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، من أجل الوصول الى الرد المناسب”.

وقال أمين سر الشؤون الأوروبية فينتشينتسو أميندولا، في تصريحات متلفزة، أن “الحديث عن غزوات محتملة أو عمليات عسكرية، أمر يجب أن نرفضه بشدة، وبشكل خاص لأننا قارة تؤمن بالتفاوض والحوار السياسي”.

وأضاف أميندولا لنشرة أخبار قناة (سكاي24)، أن “إيطاليا وحلفاءها الأوروبيين وفي حلف شمال الأطلسي، متحدون في تجنب التصعيد العسكري، الذي من شأنه أن يخلق ظروف كارثية، وللمواطنين الأوكرانيين قبل كل شيء”.

ولفت المسؤول الى أن “هذه الأزمة لم تنشأ عن بعض المسؤولين في أوروبا أو الناتو، بل من خلال موقف، الموقف الروسي، الذي أبقينا المفاوضات والحوار مفتوحين تجاهه دائمًا، على وجه التحديد لتجنب المخاطر التي من شأنها في ذلك الربع من أوروبا الشرقية، أن تمتد لتشمل القارة بأكملها”.

وخلص أميندولا الى القول، إن إيطاليا “لم تغلق الباب أبدًا أمام المفاوضات السياسية والحوار”، لكنها تتمتع أيضًا بموقف “حازم في الدفاع عن سيادة الدول، وفي هذه الحالة، أوكرانيا”.