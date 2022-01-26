البابا: إبادة ملايين اليهود قسوة لا توصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ذكّر البابا فرنسيس بأن يوم غد الخميس، يصاف “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة” من اليهود.

وقال البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أن “من الضروري أن نتذكر إبادة ملايين اليهود والأشخاص من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية”. وأكد أنه “يجب عدم تكرار هذه القسوة التي لا توصف بعد الآن”.

وشدد بيرغوليو على القول: “أناشد جميع التربويين والأسر بشكل خاص، أن يرعوا لدى الأجيال الجديدة الوعي برعب هذه الصفحة السوداء من التاريخ”. واختتم بالقول إنه “يجب ألا ننسى حتى نتمكن من بناء مستقبل لا يُداس فيه بعد على كرامة الإنسان”.