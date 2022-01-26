كاتب إيطالي: غضب وقلق لمعاملة السياسيين للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى كاتب إيطالي “عدم الارتياح لطريقة معاملة السياسيين للمهاجرين” في بلاده. بل وأعرب عن “الغضب” جرّاء ذلك أيضًا.

بهذه الكلمات وصف الكاتب روبرتو سافيانو لصحيفة الغارديان مشاعره تجاه وضع المهاجرين في إيطاليا. وقال “يكفي مجرد الاستماع إلى الأطفال الإيطاليين لأبوين من أصول أجنبية والذين التحقوا بالمدارس هنا، لكنهم، بموجب قانون سخيف، عليهم الانتظار حتى يبلغوا 18 عامًا قبل اعتبارهم مواطنين إيطاليين”.

وتابع: “إذا تحدثت إليهم سيخبرونك بتدهور حياتهم، عن العنصرية الكامنة إلى حد ما، والتي تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للكثيرين”. متسائلا عما “إذا كان رؤساء المؤسسات لا يظهرون احترامًا للأجانب، فكيف يُتوقع من الناس أن يفعلوا ذلك؟”.

وأشار سافيانو إلى أن “قلة قليلة تجرأت وما تزال تجرؤ على معارضة أكاذيب الغزو (من قبل المهاجرين) من أفريقيا، الأجانب الذين يأتون لسرقة وظائف الإيطاليين، وقد قاد هذا الصمت المذنب في السنوات التي كان فيها ماتيو سالفيني في وزارة الداخلية، إلى تدهور واضح، سواء في إدارة غرق السفن في عرض البحر، أو في حياة الأجانب الذين أقاموا لسنوات في إيطاليا، ويعملون ويدفعون الضرائب”.

وخلص الكاتب معرباً عن “الشعور بخيبة الأمل من الزملاء الكتاب والصحافيين الذين خللت بأنهم سيعربون علن السخط إزاء هذا الظلم”.