دي مايو: نسعى لدعم التكامل الإقليمي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه في إطار العلاقات مع موسكو “من الضروري الحفاظ على نهج متوازن وموجه نحو الحزم بشأن المبادئ والقيم، وفي الوقت نفسه، للحوار من أجل تجنب زيادة التوتر”.

ووفقًا لمصادر من قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، فقد أكد الوزير دي مايو، متحدثًا عن التطورات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، أنه “سنواصل العمل لدعم وحدة الأراضي وسيادة أوكرانيا، والتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لضمان رد حازم، متماسك ومتناسب على أي انتهاك محتمل”.

وأشار الوزير إلى أن “الاتحاد الأوروبي يظهر بهذا الشأن تماسكًا قويًا وروابط وثيقة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”. وأكد أن “إيطاليا تعتزم مواصلة الإسهام في الجهود الدبلوماسية الجارية في كافة السياقات الدولية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بأمن أوروبا”.

“وذكر دي مايو أنه “بهذه الروح، أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائي في فرنسا والولايات المتحدة، كما أننا نجري مشاورات مستمرة مع حلفائنا الأوروبيين الأطلسيين الرئيسيين، لا سيما في صيغة كوينت (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)”، وذلك “على جميع المستويات، بهدف ضمان وحدة واتساق نهجنا تجاه الأزمة وتجنب مزيد من التصعيد”.