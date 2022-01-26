إيطاليا: 87% من السكان يكملون دورة التطعيم ضد كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات للحكومة الإيطالية صدرت الأربعاء أن عدد المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم الأولية ضد كوفيد-19 ارتفع إلى حوالي 47.1 مليون شخص، أي ما يعادل 87% من السكان الذين تفوق أعمارهم 11 عاما.

أما الذين تلقوا الجرعة المعززة (الثالثة) من اللقاحات فيقدر عددهم بـ31.14 مليون، ما يمثل 52.5% من السكان من 12 عاما وما فوق.

وتلقى أكثر من مليون طفل ضمن الفئة العمرية 5-11 عاما الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا (30% من إجمالي هذه الفئة العمرية) بينما أكمل 332 ألفا الدورة التطعيمية (ما يعادل 9%).