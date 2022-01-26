أطباء بلا حدود مجددة طلب ميناء آمن: تدهور الوضع على متن سفينتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – عادت منظمة أطباء بلا حدود مجدداً، لطلب تخصيص ميناء آمن لسفينتها من جانب السلطات الإيطالية، قائلة بأن الوضع يتدهور على متنها.

ومن على متن سفينة (جيو بارينتس) التابعة للمنظمة، والتي ما تزال منذ أيام في انتظار تخصيص ميناء آمن لها، أطلقت الناشطة من أطباء بلا حدود، أليدا سيرّاكييري نداء آخر بالقول: “إن انتظار مرفأ الأمان يستنزف 439 شخصًا تم انقاذهم في الأيام الأخيرة في منطقة وسط البحر المتوسط ​”،​بالإضافة إلى “زيادة الشعور بالخوف وعدم اليقين”، لدى المهاجرين.

وذكرت الناشطة أنه “لتعقيد كل شيء، هناك أيضًا درجات الحرارة الليلية التي انخفضت بشدة منذ يوم أمس”، مبينةً أنه “بعد رفض مالطا لنا، ما نزال ننتظر رداً من الحكومة الإيطالية. إن طلبنا هو توفير ميناء آمن لإنزال المهاجرين”، وحيث “يمكننا أن نسمح بتقديم علاج مناسب لهم، والعمل على تعافي الجميع بعد هذه الرحلة الطويلة والمرهقة”.