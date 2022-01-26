رجل أعمال إيطالي ينفي التعرض لضغوط بشأن المشاركة في اللقاء الافتراضي مع بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رجل أعمال إيطالي تلقي تعليمات من حكومة بلاده بعدم المشاركة في اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم الأربعاء بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وممثلي شركات إيطالية كبرى. وكانت وردت أنباء عن طلب من الحكومة للشركات، خاصة تلك التي تمتلك الدولة أسهما فيها، بعدم المشاركة، بسبب التوتر الراهن بين الغرب وروسيا ومخاوف غزو الأخيرة لشرق أوكرانيا. كما أعرب أعضاء في لجنة أمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) عن معارضتهم لهذا اللقاء

وقال لويجي سكوردا ماليا، رئيس (Filiera Italia) لمحطة (سكاي نيوز24) في أعقاب اللقاء عبر الانترنت الذي شارك فيه، “فيما يتعلق بالقطاع الذي أمثله، كانت هناك شركات أخرى أيضًا، ولم يكن لدينا أي حوار من هذا القبيل. لم نتلق أبدًا دعوة من أي شخص في الحكومة الإيطالية لعدم المشاركة في اجتماع يخلق في الواقع جسورًا وحوارًا وتآزرًا ولا علاقة له بالتوترات السياسية”.

وأضاف رئيس الجمعية، التي تضم تجمعا لشركات زراعية وصناعة زراعية، “أعتقد أن ما سيحدث دوليًا (على خلفية الازمة مع أوكرانيا) لن يمس فقط إيطاليا. بوتين أكد مجددًا (خلال اللقاء الافتراضي) أن هناك علاقة خاصة مع إيطاليا وأنه يهدف للحفاظ على هذه العلاقة الخاصة”.

وقال سكوردا ماليا “أود أن أذكر بأن هذا النوع من التواصل من منطلق العلاقات الاقتصادية، بغض النظر عن التطور السياسي، حدث بالفعل مع رواد الأعمال الألمان والأسبوع المقبل سيكون مع الفرنسيين”. وأردف “توجد إرادة للحفاظ على العلاقات مع الشريك، روسيا، والتي لا يمكن استبدالها في حالتنا، أولاً وقبل كل شيء من حيث إمدادات الغاز، ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من أوجه التعاون الأخرى. تحدثنا عن التعاون في مجال الأغذية الزراعية وأشياء ملموسة للغاية “.

وبشأن الازمة الراهنة والتحشد العسكري الروسي على الحدود جنوبي شرقي أوكرانيا، قال “على الصعيد الشخصي، شعوري أن تصعيد الإعلام والتوتر لا يتوافق مع الإرادة الفعلية، لأننا بدا أننا نتحدث (في لقاء اليوم الافتراضي) مع محاورين ووزراء حكوميين وليس مع الرئيس فقط، وكان بعيدًا تماما عن مغامرات ذات طبيعة حربية وأكثر تركيزًا على الازدهار والوظائف والتحديث (الصناعي) بين البلدين”.