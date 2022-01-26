بعد فشل ثالث جولة لانتخاب رئيس الجمهورية، اتصالات بين الحزب الديمقراطي وسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر برلمانية إلى “اتصالات جارية” بين قادة الحزب الديمقراطي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني للتوصل إلى شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، وذلك أثر رفض يسار-الوسط رئيسة مجلس الشيوخ، إليزابيتا كازيلاتي، المقترحة من يمين-الوسط وفشل كبار الناخبين في جلسة الاقتراع الثالثة بالبرلمان الأربعاء في انتخاب خليفة لسيرجو ماتاريلا المنتهية ولايته.

وحسبما تناقل، فإن الحزب الديمقراطي يسعى لعقد قمة لأحزاب الأغلبية المؤيدة للحكومة الحالية (والتي تضم معظم الأحزاب الكبرى في تياري يسار-الوسط ويمين الوسط، ماعدا حزب أخوة إيطاليا) وإقناع سالفيني بعدم المضي في التصويت (الذي يتطلب فقط اعتبارا من يوم غد الأغلبية المطلقة لانتخاب الرئيس الجديد) على مرشح ليمين-الوسط لأنه “بهذا المنطق، فإن الأغلبية مهددة بالانهيار”

وحسب مصادر الحزب الديمقراطي، فإن قادة الحزب يسعون لتجنب خطر إغراق البلاد في حالة من عدم الاستقرار، ويرون أنه “على سالفيني القول بوضوح ما إذا كانت هذه الأغلبية الحاكمة هي مرجعيته أم لا”، وأن الدخول في صدام بين تياري يمين-الوسط ويسار-الوسط يعني نهاية الدورة التشريعية الحالية”.

ولا يمتلك أي من التيارين (يمين-الوسط ويسار-الوسط) الاصوات الكافية لانتخاب مرشحيهما لرئاسة الجمهورية.