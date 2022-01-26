إيطاليا: 426 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 167 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء تسبب الفيروس في وفاة 426 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 167 ألفا و206 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة الثلاثاء كانت 186 ألفا و740 إصابة والوفيات 468 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين 383 ألفا و561، ساهم الوباء في حصد أرواح 144 ألفا و770 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار 26 مريضا ليبلغ اليوم 1665 مريضا، وأيضا الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد خروج 36 مريضا، ليصبحوا 20 ألفا و1.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 7 ملايين 522 ألفا و210، بعد الإعلان عن شفاء 139 ألفا و421 بين أمس واليوم.