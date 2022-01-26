شارل ميشيل: تهديد أوكرانيا تهديد لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن “تهديد أوكرانيا هو تهديد لأوروبا”، في إشارة إلى الحشود العسكرية على حدود البلاد الشرقية.

وقال ميشيل، في مؤتمر صحفي في براتيسلافا الاربعاء إلى جانب رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، إنه لهذا السبب “نحن ملتزمون بخفض التصعيد”، معربا عن الامل في القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع موسكو بمختلف المحافل الدبلوماسية كمجلس الأمن الدولي ومجلس الناتو-الاتحاد الروسي ورباعية نورماندي والاتصالات المباشرة بين الكرملين والبيت الابيض.

وأردف رئيس المجلس الأوروبي “ضمن روح التعاون هذه بين الدول الأعضاء، كان في يوم الاثنين (الماضي) مؤتمرا عبر الفيديو بين القادة الأوروبيين والشركاء الأمريكيين والبريطانيين: لقد كانت فرصة لتأكيد وحدتنا، لمنح فرصة للدبلوماسية، ولكن أيضا على استعدادنا، إذا كان هناك اعتداء لاتخاذ تدابير تقييدية”.

وخلص محذرا من أن إذا حدث عدوان عسكري على أوكرانيا، فإن العواقب ستكون “خطيرة وحقيقية بالنسبة لروسيا”.