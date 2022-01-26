منظمة الصحة العالمية: ارتفاع كبير بإصابات كورونا شرق المتوسط لتفشي أوميكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي في إقليم شرق المتوسط بنسبة 37%مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شهد الإقليم زيادة في الحالات بنسبة 186% قياسا بنفس الفترة من العام الماضي

وقال مدير إقليم شرق المتوسط بالمنظمة، الدكتور أحمد المنظري: “خلال العام الماضي، لم يكن كثير منا يسمع إلا بعدد قليل من الإصابات في محيطنا المباشر، أما الآن فنرى الفيروس يظهر في بيوتنا وبين أقرب الناس إلينا”.

وأضاف -خلال الإفادة الصحفية اليومية- أن أوميكرون يُمكن أن يتسبب في جميع أشكال المرض، بداية من العدوى عديمة الأعراض، والعدوى الخفيفة، إلى العدوى التي تتطلب الاحتجاز بالمستشفى، وصولا إلى الوفاة، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

ويرى المسؤول الأممي أن انخفاض مستويات التغطية بالتطعيم، ومحدودية الالتزام بتدابير الوقاية في الإقليم، كل ذلك يسهم أيضا في الزيادة الضخمة المشهودة حاليا، وفي إطالة المرحلة الحادة من هذه الجائحة.

وقال: “رغم أن معظم حالات الإصابة الناجمة عن هذا التحوّر قد تكون أخف وخامة، فإنه لا يزال يتسبب في الاحتجاز بالمستشفى والوفاة، بل إن الحالات الأقل وخامة تتسبب أيضا في إنهاك المرافق الصحية”، مشددا على أن “اللقاحات تنقذ الأرواح”، حيث أن “معظم الإصابات الحالية تحدث لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح، ولا تزال اللقاحات فعالة للغاية في الحماية من الإصابة بأعراض المرض الخطيرة، والاحتجاز بالمستشفى، والوفاة، وحتى من تحوُّر أوميكرون”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أوصت مؤخرا بعلاجين جديدين لمرض كوفيد-19، وهما دواء التهاب المفاصل الروماتويديّ المُسمى باريسيتينيب والأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي يُطلق عليها سوتروفيماب.