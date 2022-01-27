تاياني: لا نصر ولا هزيمة فنحن ننتخب رئيسًا للجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني عن الاقتناع بأن الانتخابات الرئاسية لن تتمخض عن نصر أو هزيمة لأحد، فنحن ننتخب رئيسًا للجمهورية.

وقال تاياني في تصريحات صحافية قبيل بدء قمة تيار يمين الوسط، الخميس، إنه “سيكون لدينا اجتماع الآن، ثم سنلتقي مع كبار ناخبي حزبنا (فورتسا ايتاليا)”، وقد “شرحت الموقف للرئيس سيلفيو برلسكوني”.

وتابع، “لم نرفض أبدًا، لقد استخدمنا دائمًا نبرات وسلوكيات مهذبة ومحترمة تجاه الجميع. أنا أرى نفس الأدب من جانب الآخرين دائما. في الديمقراطية يتم إضفاء الشرعية على الجميع. رئيس الدولة ينتخب من قبل يمين الوسط ويسار الوسط. الجميع يستحق ذلك، فلا نصر أو هزيمة لأحد”. وأضاف المنسق الوطني لـ(فورتسا ايتاليا)، “نحن نعيد إلى المرسل تأكيد هزيمة يمين الوسط”، مبيناً أن “المرشح من تيار يسار الوسط أصبح فرضية بالية أيضاً”. لقد “تم تأكيد عقد قمتنا هذه لتحديد استراتيجية مشتركة للتصويت الرابع في قصر (كويرينالي)، مقر الرئاسة الإيطالية بعد انقسامات الأمس مع حزب إخوة إيطاليا الذي أشار إلى كروزيتّو مرشحاً، بينما قدم بقية التحالف بطاقة اقتراع فارغة”.