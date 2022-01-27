عالم أوبئة إيطالي: متحوّر أوميكرون لا يرحم غير الملقحين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد عالم أوبئة إيطالي أنه “مقارنة بشخصية روبن هود، يعمل كوف ـ سارس ـ 2 بشكل عكسي. إنه يضرب الضعيف، وفي هذه الحالة غير الملقح، وهو ضعيف أمام الأغنياء، المحميون بالجرعات الثلاث”.

وقال أخصائي الأمراض المعدية مستشفى روما الجامعي، نيكولا بيتروزيللو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس، إنه “كفانا لجوءً إلى عدم المساواة هذا لتبرير ارتفاع عدد الوفيات”، مؤكداً أن “التطعيم يُعدّ تمييزاً أساسياً”.

وأضاف: “يموت بعض المرضى على الرغم من التحصين المزدوج أو الثلاثي، بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن أمراض مزمنة يعانون منها”، مبيناً أنه “مع من يفتقرون إلى الحماية كلياً، يصبح متحوّر أوميكرون عديم الرحمة، مثل دلتا، لأن بإمكانه أن يخترق الرئتين ويحدث أضرارًا جسيمة”.

وذكر اخصائي الأمراض المعدية، أن “أولئك الذين لا يمتلكون مناعة ليست لديهم دفاعات، وبالتالي يستغل الفيروس ذلك للتغلغل لديهم بشكل أعمق. إن اليقين بشأن الخطر الأقل لأوميكرون مقارنة بدلتا أصبح الآن موحدا”.

واسترسل: “لقد زاد الفيروس من قدرته على الانتشار والتهرب من المناعة على حساب العدوانية”. وأوضح أنه “مع التطعيم يؤدي إلى التهابات خفيفة”، لكن “الموقف مختلف تمامًا عن ذلك الذي شوهد في بداية انتشار الوباء في إيطاليا”.

وخلص بيترزيللو الى القول، إنه “يجب إعطاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ومضادات الفيروسات المحددة، المتوفرة أيضًا في إيطاليا، في غضون 5 أيام من التشخيص، وإلا فلن تكون فعالة”.