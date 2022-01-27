الخارجية الإيطالية: التزام مطلق ضد معاداة السامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالي إنها بمناسبة “يوم الذكرى”، تشارك في إحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود، واصفة إياه بأنه “أكثر الفصول مأساوية في تاريخ أوروبا”.

وأكدت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، أن إيطاليا، “كذلك بصفتها رئيسة للجنة وزراء مجلس أوروبا، فإنها تؤكد من جديد التزامها المطلق بمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب، بدءا بمعاداة السامية”.

ونصت المذكرة على ما يلي: “إننا نشهد عودة متزايدة وغير مقبولة لمعاداة السامية، وكذلك حلقات العنف ضد أفراد الجالية اليهودية، ومحاولات واسعة النطاق للتقليل من أهمية المحرقة وإنكارها وتشويهها، والتي تتغذى على الصور النمطية القديمة والجديدة، ويضخمها انتشار الاتصال الرقمي”.

وأشار قصر (فارنيزينا)، إلى أنه، “لمواجهة هذه التوجهات المقلقة، فإن إيطاليا مصممة على ألا تقلل حذرها وتكثف جهودها للحفاظ على ذكرى المحرقة، كذلك من خلال الأنشطة التثقيفية والإعلامية الموجهة قبل كل شيء إلى الأجيال الجديدة”.