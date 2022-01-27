إيطاليا: نمو مبيعات قطاع الصناعة في نوفمبر بنسبة 2.4٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن النمو على المستوى الشهري في حجم مبيعات قطاع الصناعة استمر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إن “حجم مبيعات الصناعة الصافي من العوامل الموسمية، ارتفع بنسبة 2.4٪ مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر” السابق له، “مع توجه إيجابي على مستوى كل من السوق المحلية (بنسبة 2.2٪) والخارجية (بـ2.7٪)”.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن “في المتوسط للربع الممتد من أيلول/سبتمبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر، سجل المؤشر العام زيادة بنسبة 3.5٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة”، التي “كانت قد شهدت زيادة بنسبة 4.7٪ في السوق المحلية و1.5٪ في السوق الخارجية”.

وبالإشارة إلى التجمعات الرئيسية للصناعات، أظهرت مؤشرات المبيعات المعدلة موسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر، زيادة دورية لجميع القطاعات الرئيسية: الطاقة بنسبة 4.0٪، السلع الوسيطة 3.1٪، الاستهلاك 2.4٪ ورأس مال البضائع بـ1.1٪”.

وذكرت أنه “بعد تعديله وفقًا لتأثيرات التقويم، ينمو إجمالي حجم الأعمال من حيث الاتجاه بنسبة 22.2٪، إذ كانت أيام العمل 21 على غرار تشرين الثاني/نوفمبر 2020”. وفيما يتعلق بـ”المؤشرات المصححة تبعاً لتأثيرات التقويم التي تشير إلى التجمعات الرئيسية للصناعات، هناك زيادات اتجاهية ملحوظة للغاية للطاقة بنسبة 81.0٪، السلع الوسيطة بـ30.7٪”، مقابل “احتواء أكبر للسلع الاستهلاكية بنسبة 18.0٪ ورأس مال البضائع بـ 8.4٪”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول إنه “فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية، فإن اتجاه الزيادات كان يهم جميع قطاعات النشاط الاقتصادي باستثناء قطاع النقل”.