بوريل يزور كينيا وموزمبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، سيزور كينيا في الفترة من 28 إلى 29 الشهر الجاري ولاحقا موزمبيق في الفترة من 30 إلى 31 من نفس الشهر.

وأشارت إلى أن بوريل سيعقد في نيروبي عدة اجتماعات ثنائية وسيطلق الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وكينيا مع الرئيس أوهورو كينياتا ووزراء في حكومته، والذي تم الاتفاق بشأنه من قبل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل وكينياتا في حزيران/يونيو 2021، “للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد”.

ووفق بيان للجهاز التنفيذي الأوروبي صدر الخميس، فإن الحوار الاستراتيجي “سيعزز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي وكينيا ويركز على مجالات السلام والأمن والاستقرار، الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، التجارة والاستثمار؛ التنمية الاجتماعية، تغير المناخ والتحول الأخضر والأجندة الرقمية”.

كما سيطلق بوريل برنامج التعاون بين كينيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027، بمبلغ 324 مليون يورو للسنوات الأربع الأولى ويستهدف قبل كل شيء الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود، التنمية البشرية والإدماج الرقمي والسلام والاستقرار، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب.

وفي محطة الزيارة اللاحقة إلى موزمبيق، سيلتقي بوريل الرئيس فيليب نيوسي ووزيرة الخارجية فيرونيكا ماكامو دلهوفو. وستتمحور لقاءات منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد حول آفاق التعاون مع موزمبيق، وتنفيذ اتفاق مابوتو للسلام والمصالحة، إضافة إلى عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في موزمبيق (EUTM Mozambique) والنهج المتكامل للاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية في كابو ديلجادو والمقاطعات المجاورة.

وتأتي هذه الزيارة قبل التئام القمة السادسة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في بروكسل يومي 17 و 18 شباط/فبراير والتي يحضرها قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.