مع بدء جلسات حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، بيللوني وقاضي سابق ضمن “المرشحين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- مع انطلاق جولات التصويت الحاسمة اعتبارا من اليوم الخميس لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، حيث ستكون الأغلبية المطلقة كافية لانتخابه وليس أغلبية الثلثين كما كان في الجولات الثلاث الأولى السابقة، ظهرت أسماء “مرشحين جدد” من بينهم اليزابيتا بيللوني، أول امرأة على رأس إدارة المعلومات الأمنية (أجهزة الاستخبارات) والتي شغلت في السابق منصب أمين عام لوزارة الخارجية الإيطالية.

ومن بين الأسماء الأخرى المتداولة والتي قد تنال رضا أحزاب يمين-الوسط ويسار-الوسط، هناك قاضي المحكمة الدستورية السابق، سابينو كاسيزي. ولا يزال ماريو دراغي ضمن المرشحين في حال حدوث توافق داخل الأغلبية الحاكمة الواسعة على من يخلفه رئيسا للوزراء وهو أمر لا يزال مستبعدا في الوقت الراهن.

ومن المرجح أن يشكل اقتراع اليوم اختبارا لمعرفة العدد الحقيقي للمؤيدين لمرشح مستقبلي لأي من تياري يمين-الوسط ويسار-الوسط نظرا لوجود برلمانيين مستقلين وآخرين منشقين ضمن كبار الناخبين. ولهذا السبب أعلن تحالف يمين-الوسط أنه سيمتنع عن التصويت في اقتراع اليوم، بينما سيصوت يسار-الوسط بورقة بيضاء.

وبحكم سرية الاقتراع، فإنه ليس من المستبعد حدوث مفاجآت.