الرئيس الإيطالي: عدم الاقتصار على مجرد التذكر ومنع ومكافحة معاداة السامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى عدم الاقتصار على مجرد تذكر محرقة اليهود، بل السعي إلى منع معاداة السامية ومكافحتها.

وقال الرئيس ماتّاريلا في رسالة بعثها لمناسبة الاحتفال بيوم الذكرى إلى وزارة التربية والتعليم، الخميس، إن “يوم الذكرى، الذي يُحتفل به اليوم في جميع أنحاء العالم، لا يتطلب منا فقط أن نتذكر ملايين الوفيات والحزن والمعاناة لأجل العديد من الضحايا الأبرياء، ومن بينهم إيطاليين كثيرين أيضاً”.

وتابع: “إنه يدعونا إلى الوقاية والنضال، اليوم وفي المستقبل، ضد كل جرثومة للعنصرية، معاداة السامية، التمييز والتعصب”، وذلك “بدءاً من مقاعد الدراسة، لأن المعرفة والمعلومات والتعليم، يلعبون دوراً أساسياً في تعزيز قيام مجتمع عادل وداعم”.

وذكر رئيس الدولة، أنه “كما تشهد الأحداث الأخيرة التي نقرأ عنها في الأخبار، يجب ألا نقلل من مستوى حذرنا أبدًا”. وأشار إلى أن “معسكر أوشفيتز، بسياجه الكئيب، مداخنه وغرف الغاز، أصبح رمزًا للرعب النازي والشر المطلق، ويجب أن يكون شاهدًا دائمًا على ما يمكن للإنسان أن يرتكب من آثام عندما يتخلى عن بشريته، يخون إنسانيته، ويذعن لمشاعر، كلمات وإيديولوجيات الكراهية والموت”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ماريو دراغي، للمناسبة: “اليوم نتذكر رعب معاداة السامية ونجدد التزامنا الجماعي بمعارضة أي محاولة لمحو هذه الذاكرة”، مبيناً أن “التذكر، التزام للحاضر وأساس من أجل المستقبل”.