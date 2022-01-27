برلماني أوروبي يطالب بعدم تجاهل “ملاحقة” تركيا لصحفييها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

يروكسل-روما- وصف رئيس نواب حزب الرابطة الإيطالي في البرلمان الأوروبي حبس صحفية تركية مشهورة (صدف كاباش) بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها “إضافة جديدة من نظام أنقرة في ازدراء القيم الأساسية للديمقراطية والحرية”، معلنا، في مذكرة، أن أعضاء حزبه وقعوا على طلب مساءلة للمفوضية الأوروبية بهذا الصدد.

وأشار النائب ماركو كامبومينوسي إلى أنه وفقا لمنظمات مستقلة، “يوجد 59 صحفيًا في السجن بتهمة التآمر في تركيا”، وقال إنه “لا يمكن للغرب توجيه أنظاره إلى مكان آخر، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يدعي الدفاع عن سيادة القانون ويتيعن عليه أن يتخذ موقفًا لا لبس فيه”.

ورأى كامبومينوسي أن “قضية الاعتقال غير الشرعي الجديدة وانتهاك حرية الصحافة تمثل أقصى تعبير عن الانجراف المناهض للديمقراطية للنظام التركي، فضلاً عن كونها نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي الفاشلة في العلاقات مع تركيا التي لا تزال تستفيد من التمويل الأوروبي”. وأضاف “يجب أن تتوقف بروكسل عن منح المليارات من أموال مواطنيها الأوروبيين لأردوغان، وقد حان الوقت للتخلي عن نهج الخضوع المعتمد حتى الآن وتجنب وبشكل قاطع أي مسار للانضمام والتوقف عن صرف الدعم الذي لم يكن له حتى الآن أدنى تأثير على تدهور سيادة القانون في تركيا”.