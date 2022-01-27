فون دير لاين: تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وقطر، بما في ذلك مجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس محادثة هاتفية “ممتازة” مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من أجل “تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وقطر، بما في ذلك في مجال الطاقة”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي في تغريدة على منصة (تويتر) في أعقاب المكالمة الهاتفية أنه “من المهم تعزيز أمن الطاقة في أوروبا مع جميع الشركاء الموثوق بهم”.

ويأتي ذلك غداة تناقل أنباء عن محادثات بين إدارة واشنطن والدوحة من أجل أن تزوّد الأخيرة الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي حال انقطاع الامدادات الروسية إثر مخاوف عن غزو روسي لشرق أوكرانيا.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أشار قبل يومين إلى أن “روسيا جعلت اقتصادها أكثر مقاومة للعقوبات، بينما لم نفعل الشيء نفسه بمجال الطاقة. يجب أن نحد من الدور غير المتناسب الذي تلعبه الاعتبارات المتعلقة بالطاقة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.