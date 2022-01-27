سالفيني يبدي تفاؤلا حيال جلسة التصويت الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني الخميس أنه يأمل التوصل غدا إلى شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية تضمن استمرار الجهاز التنفيذي الحالي، وذلك بعد فشل كبار الناخبين (أعضاء البرلمان وممثلي الحكومات الإقليمية) مجددا في جلسة الاقتراع الرابعة من اختيار خليفة سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته 3 شباط/فبراير القادم.

وقال سالفيني للصحفيين المتجمعين خارج مبنى مجلس النواب “هدفي هو الحفاظ على يمين-الوسط موحدًا وعلى الأغلبية الحاكمة في آن واحد”. وأضاف “أنا على ثقة من أن غدًا سيكون يومًا جيدًا”، في إشارة الى جلسة الاقتراع السرية الخامسة.

ويعتبر حزب الرابطة الكيان السياسي الأكبر تمثيلا ضمن أحزاب يمين-الوسط في البرلمان الحالي، كما أنه جزء من الائتلاف الواسع الداعم لحكومة ماريو دراغي والذي يشمل معظم الأحزاب الكبرى في إيطاليا، ما عدا حزب (إخوة إيطاليا) اليميني بقيادة جورجا ميلوني.