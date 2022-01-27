إيطاليا: 389 وفاة جديدة جراء كورونا وأكثر من 155 ألف إصابة مؤكدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس تسبب الفيروس في وفاة 389 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 155 ألفا و697 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة الاربعاء كانت 167 ألفا و206 إصابة والوفيات 426 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 10 ملايين 539 ألفا و601، ساهم الوباء في حصد أرواح 145 ألفا و159 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار 20 مريضا ليبلغ اليوم 1645، وأيضا الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد خروج 148 مريضا، ليصبحوا 19 ألفا و853.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 7 ملايين 687 ألفا و989. ويخضع مليونان و684 ألفا و966 للعزل المنزلي.