وكيل وزارة الصحة الإيطالي يتوقع العودة للحياة الطبيعية خلال أسابيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وكيل وزارة الصحة الايطالي، بييرباولو سيليري “عودة تدريجية للحياة الطبيعية”، نافيا في تصريح إذاعي الخميس فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 على جميع المواطنين.

وبشأن نطاق استخدام الشهادة الصحية الخضراء، رأى المسؤول الايطالي أنه يمكن تقليصه وذلك نظرا “للنسبة المرتفعة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم وكذلك تداول متحور (أوميكرون) أقل إثارة للخوف مقارنة بمتحور دلتا”. وقال “إن كل هذا سيسمح بإعادة صياغة بعض القواعد وإزالة البيروقراطية التي تهدف اليوم للخروج من الازمة الصحية”.

كما اعتبر وكيل وزارة الصحة أنه “يجب مراجعة مدة الشهادة الخضراء لأولئك الذين أكملوا دورة التطعيم. ومن الضروري أيضًا إعادة صياغة قواعد المدرسة نظرًا لتزايد عدد الأشخاص الملقحين أيضًا بين الأولاد والبنات”، إلا أنه أردف: “سيتم اتخاذ الإجراءات على أساس البيانات، ولكن أود أن أقول إننا على الطريق” لتجاوز الازمة الصحية.

وبشأن إلزامية التطعيم التي تقتصر على العاملين في قطاع التعليم والصحة وأجهزة إنفاذ القانون والفئات العمرية التي تتجاوز الخمسين عاما، قال سيليري “لا أعتقد أنه سيكون من الضروري أن يكون هناك الزامية على الجميع. بمرور الوقت سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا مماثل للتطعيم ضد الأنفلونزا، أي معالجة الفئات الأكثر هشاشة بشكل خاص، وحتى هذا الامر سيتم التأكد منه بالبيانات”.

وقال وكيل وزارة الصحة “نحن في مرحلة انتقالية، ولكن في الأسابيع المقبلة سيكون هناك تغيير جذري في حياتنا وعودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية الكاملة “.