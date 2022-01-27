نقابات إيطاليا: حاجة لحل سياسي تفاوضي لتجاوز أزمة أوكرانيا-روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت الاتحادات النقابية الإيطالية الثلاث الكبرى “الحكومة الإيطالية والدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك جيراننا الأوروبيين، بالانخراط في مبادرة حيادية نشطة للحد من التوتر وتعزيز اتفاق سياسي بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة المفتوحة في أوكرانيا”.

وقالت نقابات (Cgil ،Cisl ،Uil) في مذكرة “نحن نشهد تصعيدًا مقلقًا للتوتر بين روسيا وأوكرانيا وتورط للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع المحتمل”، معتبرة “صمت الأمم المتحدة وعجز الاتحاد الأوروبي اليوم عن لعب دور الوسيط الموثوق به على الرغم من أن الازمة على عتبة أوروبا، مدعاة للقلق وغير مقبول في ذات الوقت”.

ونوهت المذكرة بأن “لا أحد من المتنافسين يستبعد إمكانية اللجوء إلى الأسلحة ولا يوجد مراقب يستبعد إمكانية نشوب نزاع مسلح، حتى نووي، يمكن أن يطال القارة الأوروبية بأكملها ويمتد عالميًا”، وقالت إن النقابات الإيطالية “تقف جنبًا إلى جنب مع كل بلد يطالب باحترام حدوده وعدم انتهاكها، لكننا نتذكر أن استخدام العنف قد ولّد دائمًا المعاناة على مر التاريخ وبالتالي أسبابًا جديدة لنزاعات أخرى”.

وأشارت النقابات الإيطالية إلى أنه “في هذا المناخ من إعادة التسلح، يبدو أن المعنيين يريدون تأكيد تفوقهم بدلاً من السعي للتوصل إلى اتفاق استراتيجي يضمن السلام في المستقبل”، مؤكدة على أنه “على كل بلد واجب التحرك لتجنب هذا الخطر “.