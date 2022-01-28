يمين-الوسط يفشل في تمرير مرشحته بالاقتراع السري لرئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فشل تيار أحزاب يمين-الوسط في اختبار ترشيح رئيسة مجلس الشيوخ، اليزابيتا كازيلاتي، حيث نالت الاخيرة 382 صوتا من أصوات كبار الناخبين في جلسة الاقتراع السرية الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما تتطلب الاغلبية المطلقة 505 صوتا للفوز بالمنصب.

ونالت كازيلاتي، المقربة من رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني والمرفوضة من قبل يسار-الوسط، عددا أقل من أصوات كبار ناخبي يمين-الوسط أنفسهم، وهي أيضا أصوات أقل من 400، الحد الأدنى الذي حدده قادة التيار لترشيحها مجددا في جولة تصويت أخرى (السادسة منذ يوم الاثنين الماضي) المقررة في وقت لاحق الجمعة.